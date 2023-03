Découvrez toutes notre sélection dans l’univers Matériaux et bricolages, des produits de qualité livré partout en France. Le bricolage est devenu en quelques années, une véritables passion pour des millions de français. Prendre soin de sa maison et valoriser son patrimoine est certes bénéfique pour votre maison, mais également pour votre portefeuille. Les dépenses et investissements pour votre logement, que ce soit pour rénover ou améliorer l’efficacité énergétique de votre logement ou même agrandir par une extension ou un aménagement de combles permet de faire fructifier son patrimoine tout en passant un bon moment convivial.

Nous sommes spécialistes des matériaux naturels pour l’écologie et l’environnement. Nous disposons d’un stock important dans le sud de France mais également dans les usines Françaises chez qui nous disposons de stock réservé à l’année.

Spécialiste de l’isolation écologique, vous trouverez tous les matériaux isolants pour la construction et la rénovation thermique de votre habitat. Isolant écologique pour l’isolation intérieure et extérieure, ainsi que tous les accessoires pour réussir votre chantier d’isolation.

Retrouvez également toute l’expertise de nos équipes pour vos projets d’amélioration de l’étanchéité de votre construction. Que ce soit de l’étanchéité à l’air pour améliorer le système d’isolation de votre construction, pour protéger les matériaux isolants ou pour répondre à des contraintes d’étanchéité à l’eau, retrouvez dans cette catégories l’ensembles des produits et accessoires pour assurer une bonne étanchéité de votre maison.

L’isolation est aux cœurs des préoccupations des gens. En effet la réalisation de travaux d’isolation thermique est une priorité lorsqu’on souhaite faire des économies d’énergie et disposer d’un logement plus respectueux de l’environnement. Si vous recherchez des solutions d’isolation, vous bénéficierez d’une offre en stock aux meilleurs prix du web. Grâce à des promotions constantes, vous commandez vos matériaux d’isolation à des prix incroyables.

Spécialiste de l’isolation phonique, nous pouvons répondre à l’ensemble de vos projets d’isolation phoniques et acoustiques, pour le secteur résidentiel, tertiaire ou industriel. Par exemple, les plaques de liège expansé anti vibratile peuvent être utilisé dans le secteur industriel pour compenser les vibrations et bruits issues de grosses machines outils.

Pour vos besoins en électricités, retrouvez dans la catégorie dédiée tous les disjoncteurs, prises et interrupteurs pour réaliser ou réparer un système électrique domestique ou industriel. Retrouvez également la gamme Photovoltaïque Victron, spécialiste du photovoltaïque pour sites autonome.

Nous proposons également une large gamme de panneaux bois de construction parmi lesquels les panneaux types OSB et CTBH. Les panneaux OSB existent en forme de dalle de sol ou de panneaux de contreventement. Vous trouverez également les dalles CTBH idéal pour réaliser des planchers à moindre coûts.

Vous pouvez également retrouvez les revêtements. Dans la catégorie des revêtements, on distique les revêtements de sols comme les parquets, moquettes et stratifiés et les rivements des murs. Pour les revêtements de murs, nous proposons une large gamme de peintures intérieures et extérieures. Vous trouverez également des peintures plus techniques comme les peintures piscines, peintures de sols techniques et mêmes des peintures alimentaires.

L’écologie étant l’ADN de l’entreprise La Maison Naturelle, retrouvez également des peintures naturelles et écologiques, ainsi que des huiles pour le traitement du bois.

Pour vos besoins de bricolage, vous trouverez dans la catégorie bricolages des produits ragréages, mastics et colles, produits de petites maçonneries, et des adhésifs. Nous proposons les plus grandes marques du secteur pour vous garantir des produits de qualités.

Enfin comme tout bon bricoleur, allez faire un tour dans le rayon quincaillerie pour retrouver vis, charnières, sabots et tous les accessoires nécessaires à la réalisation de votre chantier.

Dans l’onglet menuiserie, retrouvez une gamme d’escalier, porte et marquise pour aménager votre maison.